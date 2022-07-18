منتخب مصر للدراجات يفوز بـ26 ميدالية في بطولة أفريقيا للمضمار بنيجيريا

في إنجاز جديد لرياضة الدراجات المصرية حصد منتخب مصر 26 ميدالية متنوعة في بطولة أفريقيا لدراجات المضمار والتي اختتمت منافساتها مساء أمس بمدينة أبوجا بنيجيريا، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الأفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.

المنتخب المصري يحتل المركز الثاني

وحقق منتخب مصر للدراجات إنجازا جديدا، وحصد المركز الثاني في البطولة، بينما فازت جنوب إفريقيا بالمركز الأول رغم شدة المنافسة.

وجاءت الميداليات التى حصدها منتخب مصر بواقع 8 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية.

ونجحت البطلة المصرية ابتسام زايد في حصد 6 ميداليات ( 5 ذهبيات وفضية)، حيث توجت بذهبية الاسكراتش، وذهبية النقاط، وذهبية الإقصاء، وذهبية الأمونيوم، ذهبية الماديسون، وفضية مطارده فردية.

وتوج اللاعب محمود بكر بـ6 ميداليات (ذهبية، و4 فضيات، وبرونزية)، حيث فاز بذهبية النقاط، وفضية الاسكراتش، وفضية الإقصاء، وفضية السرعة الفرقية، وفضية الماديسون، وبرونزية المطارده الفردية.

وتوج اللاعب أحمد خالد بـ4 ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية)، حيث فاز بذهبية السرعة الفرقية، وفضية الماديسون، وفضية الإقصاء، وبرونزية المطارده الفرقية. وحصد اللاعب يوسف ذكي 4 ميداليات (ذهبيتان، وفضية، وبرونزية) حيث فاز بذهبية السرعة الفرقية، وذهبية الإقصاء، وفضية الماديسون، وبرونزية المطارده الفرقية.

3 ميداليات للاعب سيد حسين

وحصد اللاعب سيد حسين 3 ميداليات (فضيتان، وبرونزية) حيث توج بفضية السرعة الفرقية، وفضية الماديسون، وبرونزية الكيرين. وحصد اللاعب أحمد السنفاوي 3 ميداليات (ذهبية وبرونزيتان)، حيث توج بذهبية السرعة الفرقية، وبرونزية المطارده الفرقية، وبرونزية سباق الاسبرنت.

وتوج اللاعب محمود صبحي 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية)، حيث توج بفضية السرعة الفرقية، وفضية الكيرين، وبرونزية الاسبرنت. وحصد اللاعب عبد الرحمن فهيم 3 ميداليات (3 برونزيات)، حيث توج ببرونزية الاسكراتش، وبرونزية النقاط، وبرونزية مطارده فرقية.

وحصدت اللاعبة حبيبة السيد 3 ميداليات (ذهبية، وبرونزية)، حيث توجت بذهبية الماديسون، وبرونزية الكيرين، وبرونزية الأمونيوم.

وأشاد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات منتخب مصر في بطولة إفريقيا لدراجات المضمار، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس التطور الكبير الذي يشهده مستوى لاعبي المنتخب ورياضة الدراجات في مصر بشكل عام.

وأثنى عزام على الدعم الذي تقدمه الدولة لرياضة الدراجات، من خلال التوسع في إقامة عدد من المنشآت الرياضية وخاضة المضمار الدولي باستاد القاهرة والتي تعد الأفضل من نوعها على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يأتي امتدادا لسياسة دعم الرياضة التي تهتم بها القيادة السياسية وفي مقدمتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.