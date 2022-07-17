الفنانة هبة مجدي تصدم جمهورها بإطلالة صيفية: «لابسه مايوه بـ3590 جنيه»

تصدر اسم الفنانة هبة مجدي محركات البحث على موقع «جوجل»، وذلك بعد نشرها صور لها برفقة زوجها المطرب محمد محسن، وهما يستمتعان بالإجازة الصيفية في إحدى المناطق الساحلية.

الفنانة هبة مجدي تنشر صورة لها بالمايوه

ونشرت الفنانة هبة مجدي، صورة لها بالمايوه البوركيني على الشاطئ، وتبين أن سعره 3590 جنيها، ولونه أزرق في بنفسيجي.

هبة مجدي تستعيد ذكريات بدايتها في التمثيل

وكانت الفنانة هبة مجدي، استعانت ذكرياتها عن بداياتها في عالم التمثيل، من خلال نشر صورة لها وهي في فترة المراهقة تعزف على آلة العود، وهو مشهد لها من مسلسل ليل الثعالب، الذي عرض منذ نحو 14 عامًا، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من خلال عملها مع المخرج محمد فاضل.

وعلقت هبة مجدي على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «المخرج الكبير المبدع أستاذي محمد فاضل، كان ليا الحظ أني اشتغلت معاه سنة 2006 و2007، اتعلمت واستفدت منه وغنيت ومثلت وعزفت على العود في مسلسل ليل الثعالب».

مشاركة هبة مجدي في دراما رمضان الماضي

وشاركت مؤخرا هبة مجدي في مسلسل «المداح 2»، الذي عرض داخل السباق الرمضاني الماضي، ودارت أحداثه حول سلسلة من الأحلام الغريبة التي تراود صابر المداح الذي كان يجسد شخصيته حمادة هلال، حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع؛ الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة يخوضها مع الجن.