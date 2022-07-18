مصرع شابين أبناء عمومة غرقاً في نهر النيل بسوهاج

شهدت جزيرة «العتامنة»، دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طالبين غرقاً في مياه نهر النيل، مساء اليوم الاثنين، وجرى انتشال جثتيهما ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي، حيث جرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بغرق طالبين أبناء عمومة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بغرق شخصين أبناء عمومة، في مياه نهر النيل ناحية قرية جزيرة العتامنة، دائرة المركز، وتم العثور على جثتيهما وانتشالهما ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين غرق كلٍ من «محمود م. ف.»، 16 سنة، طالب، و«محمد س. ف.»، 14 سنة، طالب، أبناء عمومة، يقيمان بناحية قرية «السبايكة الشرقية»، دائرة مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، لحين توقيع الكشف الطبي عليهما، جرى تحرير المحضر اللازم، لحين العرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر، لقى 3 أطفال من أسرة واحدة مصرعهم غرقاً، وذلك إثر لهوهم على حافة ترعة أمام حقلهم، سقطوا بها، ولعدم إجادتهم السباحة غرقوا بها، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

إخطار أمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، بتلقيهم إخطاراً من مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، بغرق 3 أطفال من أسرة واحدة.