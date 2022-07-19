جريمة مأساوية انتهت بـ«إعدام».. مسجل خطر ينهي حياة والدة وشقيقته بـ40 طعنة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة أرض الجمعية في إمبابة بالجيزة، حيث أقدم شاب 31 عامًا من متعاطي المواد المخدرة، على إنهاء حياة والده المسن صاحب الجسد الضعيف 70 عامًا، وشقيقته 43 عامًا، وسدد لوالده نحو 40 طعنة من سكين كان يحملها، وسحل جسده من شقتهم إلى مدخل العقار للتمثيل بالجثة، وحضر رجال الشرطة وألقوا القبض على المتهم واقتادوه إلى قسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إعدام للمتهم

وبعد أيام من جريمة القتل المأساوية، أسدل الستار على الواقعة التي أثارت حالة من الحزن الممزوج بالحسرة على الضحايا، بعد أن أقدم المتهم «مسجل جنائي جرائم تعدٍ وضرب ومشاجرات»، على إنهاء حياة والده وشقيقته بإمبابة، وقضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام على المتهم «أسامة. س» لإدانته بإنهاء حياة والده وشقيقته في القضية التي حملت رقم 14278 لسنة 2021 والمقيدة برقم 2206

وأوضحت التحقيقات في الواقعة التي حملت رقم 14278 لسنة 2021 والمقيدة برقم 2206، أنّ المتهم أنهى حياة والده «أ. م»، بأن بيّت النية على ارتكاب جريمته وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين، وسدد لوالده عدة طعنات أودت بحياته.

سليم عقليًا ونفسيًا

وبيّنت تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أنّ المتهم أقدم على إنهاء حياة والده وشقيقته، كما تبيّن من خلال الطب الشرعي سلامة القوة العقلية والنفسية للمتهم.

وخلال التحقيقات مع المتهم مرتكب الواقعة عقب ضبطه، نفى ارتكابه للجريمة المأساوية محاولا ادعاء الجنون، قائلا: «معرفش مين قتل أبويا، أنا أبويا مات في السعودية، أنا معرفش مين اللي قتله، ومكنش معايا سكينة ولا حاجة».

واكمل المتهم: «قولتلهم أنا معرفش حاجة عن اللي حصل ده خالص، وأبويا ميت في السعودية واللي مات ده الشيطان وأختي صوتت، وهيا مش أختي أصلا ومالیش علاقة بيها».

الجارة تكشف كواليس صادمة

وكشفت إحدى الجيران كواليس الواقعة لـ«الوطن»، حيث أكدت أنّه في يوم الجريمة جاء الأب وزوجته إلى منزلهما الذي شهد الجريمة، لمعاتبة نجلهما على افتعال المشكلات مع جيرانه، وتفاجأ الأب الضحية بنجله المتهم يسدد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده من سكين كانت في يده.

وأضافت السيدة، أنّه بعد انتهاء القاتل من جريمته، أسرع ناحية شقيقته وكانت تقف في شرفة المنزل مستغيثة بالجيران وهي منهارة، بعدما شاهدت شقيقها يتعدى على والدها بالطعنات، فسحبها بالقوة واعتدى عليها بعدة طعنات في أماكن متفرقة، لتلقى مصرعها في الحال، كما سحل المتهم جثة والده من الطابق الثاني على السلالم، وألقاها في مدخل العقار، ثم عاد إلى الشقة مرة أخرى، وجلس حتى جاء رجال الشرطة وضبطوه.