حداد ينهي حياة شقيقه في كرداسة: «اتخانقوا على بنطلون»

أنهى حداد حياة شقيقه طعنا بسكين في كرداسة بالجيزة، بسبب الخلاف على ارتداء المتهم لـ«بنطلون» المجني عليه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ بمقتل شخص

تلقى المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث مركز كرداسة، بلاغا بمقتل شخص بطعنة نافذة داخل مسكن أسرته، فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم، مفتش المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة.

خلاف على ارتداء «بنطلون»

وتبين أن حدادا أنهى حياة شقيقه طعنا بسكين، بسبب الخلاف على ارتداء المتهم لبنطلون خاص بالمجني عليه، حيث نشبت بينهما مشاجرة، ولدى تدخل والدتهما للفض بينهما، احضر المتهم سكينا وطعن بها المجني عليه.

ألقى رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، القبض على المتهم، وأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.