الطب الشرعي يعاين جثة طفل شقة كرداسة لمعرفة سبب الوفاة

أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان طفل لقي مصرعه عقب نشوب حريق داخل شقته السكنية بمنطقة كرداسة؛ للوقوف على أسباب الوفاة، وإمدادها بتقرير الصفة التشريحية تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة حريق الشقة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية؛ لكشف ملابسات الواقعة، كما أنها استمعت لأقوال المقيمين بالشقة، فضلا عن أقوال شهود العيان في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

مصرع طفل وإصابة والدته في حريق شقة كرداسة

تعود البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية في منطقة كرداسة، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم محاصرة الحريق وإخماده، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والدته.

السبب وراء حريق شقة كرداسة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن أن ماسًا كهربائيًا وراء اشتعال النار في شقة سكنية داخل عقار في منطقة كرداسة؛ ما أسفر عن وفاة الطفل، وإصابة والدته بحروق.