ميكانيكي يحرق سيارتين لطرده من العمل في كرداسة

أشعل ميكانيكي النار بسيارتين، انتقاما من مالكيها، بسبب فصله من العمل، ونهره في الشارع بكرداسة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية البلاغ

تلقى المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا بنشوب حريق في سيارتين ملاكي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الأولى ماركة هيونداي اكسيل والثانية تويوتا كرسيدا، بهما تلفيات احتراق بأجزاء من الصاج.

بإجراء التحريات تبين للعقيد علي عبدالكريم، مفتش المباحث الجنائية، أن الحريق عمدي، وأن وراء ارتكاب الواقعة ميكانيكي سيارات 23 سنة، كان يعمل طرف مالكي السيارتين، وأنه حرقهما انتقاما منهما، لفصله من العمل ونهره أمام المواطنين، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.