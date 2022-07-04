مصرع طفل أسفل عجلات دراجة نارية في كرداسة

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات دراجة نارية في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، حيث صدمه السائق ما تسبب في وفاته في الحال، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا بـ وفاة طفل في حادث تصادم بكرداسة، فانتقل المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة إلى مكان الحادث.

التحريات في الواقعة

وكشفت المعاينة والتحريات، عن اصطدام قائد دراجة نارية بطفل مما أسفر عن وفاته، واتخذت الإجراءات اللازمة لضبط المتهم، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.