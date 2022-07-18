بريد الوطن .. وجِّه بإزالة فاترينة المشروبات فى الخانكة يا محافظ القليوبية

قبل وقوع الانفجار فى مدينة الخانكة بالقليوبية، التى تبعد ربع ساعة عن مطار القاهرة، أصرخ بأعلى صوتى بالتحرك السريع وإزالة تلك القنبلة الزمنية المتمثلة فى فاترينة خشبية متهالكة لعمل المشروبات الساخنة باستخدام موقد وأسطوانة غاز، فى مخالفة لكل القوانين ومبادئ الأمن والسلامة، ما ينذر بقرب وقوع جريمة جنائية وبيئية فى شارع الجمهورية الشهير بشارع «الموبايلات»، بالقرب من مكتب البريد القديم، وأمام الدولية للاتصالات، حيث تعلوها أيضاً أسلاك كهربائية غير آمنة، وملاصقة لمنزل أسقفه من الخشب فى منطقة محلات يملكها مجلس المدينة على وشك أن تتحول إلى كتل من النيران وعشرات الضحايا الأبرياء، نناشد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، سرعة التحرك قبل وقوع الكارثة.

عن الأهالى: وجدان أحمد عزمى - المحامى

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