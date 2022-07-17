بريد الوطن .. يوميات نائب فى الأرياف.. بين الواقع والقانون

الرواية عن جريمة قتل حصلت، والفاعل مجهول، بيحقق فيها نائب بيكتب يومياته، وعن طريق اليوميات بنعرف تفاصيل عن الجريمة والقضاء والريف ومصر والإنسانية، الفكرة هنا مش إن القانون مستورد ولا لأ، الفكرة هى إن إحنا لازم نسأل نفسنا: «هى المسافة ما بين القانون والواقع قد إيه؟».

الشخصيات، بعيداً عن النائب، عادية، الكاتب مش متعمق قوى فيهم، بما فيهم النائب، الرواية أساساً عبارة عن مذكرات النائب من 11 أكتوبر لـ22 أكتوبر، فأنت بتشوف الشخصيات من عين واحد معاشرهم بقاله فترة طويلة، فمش مهتم أو منبهر قوى بتفاصيلهم علشان يكتبها فى الفترة دى، يمكن اللى هيلفت انتباهك شوية هو الشيخ عصفور، اللى تقريباً هو القاتل فى الرواية، ويمكن كمان صاحب الجواب، وده مش حرق، لما هتقرا الرواية هتعرف إنها أعمق وأمتع من كده بكتير، الموضوع عامل زى حتة الحلاوة اللى ممكن حد يغريك بيها علشان تمشى معاه فى طريق، بس انت لو فهمت الطريق وركزت فى تفاصيله هتنسى حتة الحلاوة أو على الأقل هتزهد فيها.

متهيألى إحنا نمتاز عن غيرنا من المخلوقات، لأننا الأذكى، يمكن غيرنا عنده رموزه، بس ده مايمنعش إن سفينة الفضاء لو مابقتش رمز الإرادة والعلم اللى هما سبب بعد مشيئة ربنا سبحانه وتعالى لوصول الإنسان من الكهف للمريخ هتفقد كتير من قيمتها.

محمود البسيونى

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