بريد الوطن ..اضبط أسواق ملوى يا محافظ المنيا

نشكو نحن سكان مدينة ملوى بمحافظة المنيا من محاولات التجار احتكار السلع، ورفع الأسعار، وظهور سوق سوداء لعدد من البضائع أهمها السجائر، فى ظل غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك فى مدينة ملوى، لذلك نناشد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق لضبط أسعار السلع ومنع الاحتكار، والتصدى للمخالفين، ومحاسبة كل موظف تقاعس فى أداء مهامه الوظيفية، ونتمنى أن يكون الرد من قبَل مجلس مدينة ملوى من أرض الواقع، وليس سرداً لإنجازات سابقة، وأن يكون صدى الالتماس المقدم للسادة المسئولين نراه على أرض الواقع من محاسبة التجار المخالفين وضبط الأسواق.

عن الأهالى: خالد محمد محمد محمود عبدالباقى - ملوى - المنيا

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