بريد الوطن .. أتيت

سارت الأقدام بى

والخطوة بين خطوتين:

موت وولادة / بين المساحتين

مناطق الأمنيات

إن الخوف بعد الرجاء

تبدأ من المولى

وتنتهى إلى اللانهائى المجهول

إن موت ورقة التوت

فى فصل الربيع

يجعلها وحيدة فى الخريف

وعند ضياع الثوب

تقهرنى نظرة العين لى

ما الفرق بين وحدتى؟

وتدافع النظرات حولى

أحسست بضحكة بائع غشاش خلفى / كان يزين القول

ويملك ألف طن من الغش فى يده

قال لطفل يتيم كان يسكن بجوارى:

خذ ما تشاء من ثمار الفاكهة

إياك أن تنسى الرسالة

سوف أزوركم

الجوع أنسى الطفل الإجابة

ما معنى الشرف؟

من يعبر لى ما رأيت فى نومى؟

ربما تلك الحقيقة

إبراهيم خليل إبراهيم

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