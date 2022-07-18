أخبار البورصة المصرية .. رأس المال السوقي يرتفع لـ 603 مليارات جنيه

أخبار البورصة المصرية جاءت إيجابية، حيث أنهت تعاملات اليوم الاثنين الموافق لـ 18 يوليو الحالي، على ارتفاع جماعي لكل المؤشرات الرئيسية ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى نحو 602.974 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع «إيجي إكس 30» بنحو 1.08%

ووفقاً لبيان رسمي أظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم إغلاق المؤشر الرئيسي لسوق المال المصرية «إيجي إكس 30» (مؤشر يضم أكبر 30 شركة مقيدة بالسوق المصرية) على ارتفاع بنسبة 1.08% عند مستوى 8867.94 نقطة.

ورصدت أخبار البورصة المصرية اليوم ارتفاع المؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.71%، لينهي جلسة اليوم مرتفعاً عند 1725.69نقطة في حين أغلق مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا على ارتفاع عند نسبة بنسبة 1.71% عند 2527.09 نقطة.

وتضمنت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18 يوليو الحالي وصول قيم التداولات اليوم على أكثر من 930.2 مليون جنيه بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 32 ألف عملية تداول وسجلت 89 سهم ارتفاع بينما انخفضت أسهم 15 شركة واستقر 77 سهما في ختام جلسة تداول اليوم.

المصريون يتجهون للشراء.. والعرب والأجانب يبيعون

وتناولت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18 يوليو الحالي، اتجاه تعاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى تكثيف عمليات البيع بنحو 81.5 مليون جنيه للعرب و219.3 مليون للمستثمرين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين إلى البيع بمقدار 300.8 مليون جنيه.

وفي سياق متصل أعلنت البورصة المصرية، في بيان رسمي اليوم، إلغاء جميع العمليات التي تم تنفيذها على أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية بناء على قرار رسمي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم.