أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية و3.8 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 0.109% عند مستوى 8764.25 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.47%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1693.76 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2484.55 نقطة بارتفاع نسبته 1.22%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.67%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.67%، ليغلق عند 1585.74 نقطة، وبلغت قيم التداولات 547.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 395.44 مليون سهم، وتنفيذ 28.291 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 189 سهمًا، إذ ارتفع 86 سهما، وانخفض 22 سهمًا، واستقر 81 أخرى.

رأس المال السوقي يربح 3.8 مليون جنيه

اختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 597.688 مليار جنيه، بمكاسب 3.8 مليار جنيه.

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 8750 نقطة وأغلق مرتفعا بأكثر من 94 نقطة، مدفوعاً بالأداء الإيجابي ونشاط الأسهم القيادية وبفضل استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، لـ«الوطن»، في حالة الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 8750 نقطة يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 9000 نقطة مدعومًا بنشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية،

ويرى عيد، في حالة ظهورعمليات بيع بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وعدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى 8750 قد يتجه المؤشر إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 8200 نقطة.

وتابع «عيد»: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح أيضاً في الإغلاق بالمنطقة الخضراء محاولا اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1700 نقطة، مدفوعاً بالأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وبفضل اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء».

ويتوقع عيد، أن المؤشر متجهاً بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1700 نقطة ويستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 1760 نقطة.