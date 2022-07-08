أداء البورصة المصرية خلال أسبوع.. صعود مؤشر «إيجي إكس 70»

شهدت تداولات البورصة، خلال الأسبوع المنتهي، تراجعا جماعي، إذ بلغت خسائر السوقية للبورصة، نحو 24.2 مليار جنيه، لتختتم المؤشرات تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي.

وسجّل رأس المال السوقي للبورصة المصرية 597.7 مليار جنيه، خلال الأسبوع المنتهي، في 7 يونيو 2022، مقارنة بـ621.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بخسائر 24.2 مليار جنيه، وتراجع نسبته 3.89%.

14.3 مليار جنيه إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية، نحو 14.3 مليار جنيه خلال نفس الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 1.9 مليون سهم، مقارنة بـ1.2 مليون سهم منفذة من خلال 142 ألف صفقة، مقابل 112 ألف عملية.

فئات المستثمرين خلال الأسبوع

وسجّلت تعاملات المصريين، نسبة 77% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16%، والعرب على 7%، بعد استبعاد الصفقات، وسجّل الأجانب صافي بيع بقيمة 240.7 مليون جنيه، بينما سجّل العرب صافي شراء بقيمة 51.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات ترتفع بشكل جماعي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع المنصرم، على تراجع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 8764.25 نقطة، بتراجع نسبته 5%، بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 1693.76 نقطة، متراجع بنسبة 1.6% خلال الأسبوع.

وهبط مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، عند مستوى 2484.55 نقطة، متراجع بنحو 2.48%، فيما هبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 3.89% عند مستوى 1585.74 نقطة.