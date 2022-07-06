أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تغلق على ارتفاع جماعي بنهاية التعاملات

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 0.15% عند مستوى 8670.12 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.57%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1669.21 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2454.66 نقطة بارتفاع نسبته 0.48%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.25%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.25%، ليغلق عند 1575.13 نقطة، وبلغت قيم التداولات 486 مليون جنيه، من خلال التداول على 345.3 مليون سهم، وتنفيذ 24.888 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 176 سهمًا، إذ ارتفع 67 سهما، وانخفض 32 سهمًا، واستقر 77 أخرى.

رأس المال السوقي يربح 734 مليون جنيه

اختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 593.804 مليار جنيه، بمكاسب 734 مليون جنيه.

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق على ارتفاع محدود بعد أداء متذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات اليوم مدفوعاً باتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية.

وأضاف «عيد»، لـ«الوطن»، في حالة استعادة المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة الرئيسي وهو 8750 نقطة والاستقرار أعلاه قد يختبر مستوى المقاومة الثاني 9000 نقطة، أما في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 8200 نقطة.

وتابع «عيد»: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1660 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو الشراء».

ويتجه المؤشر السبعيني بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 1700 نقطة مدعوماً بمشتريات المستثمرين الأفراد واستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.