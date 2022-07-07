أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية والمكاسب تتجاوز 4.4 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، ارتفاعا جماعيا في منتصف التعاملات، ليصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.85% إلى مستوى 8743.56 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.9%، عند مستوى 1684.16 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.84%، في منتصف التعاملات عند مستوى 2475.27 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.64% عند مستوى 1585.23 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 77.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 69.7 مليون سهم عبر تنفيذ 5.606 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 147 سهما، وارتفع 39 سهما، فيما انخفض سهمين فقط واستقر 106 سهم دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 4.4 مليار جنيه

سجل رأس المال السوقي في البورصة المصرية 598.223 مليار جنيه في بداية التداولات، بخسائر تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه.

اختبار مستوى المقاومة الثاني

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشرات البورصة المصرية شهدت ارتفاعات في منتصف التعاملات، مشيرًا إلى أنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» حال نجاحه في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 8750 نقطة والاستقرار أعلاه قد يختبر مستوى المقاومة الثاني 9000 نقطة، أما حال عدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 8200 نقطة.

وأوضح عيد لـ«الوطن»: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نجح في الحفاظ على التداول فوق مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 1660 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو الشراء».