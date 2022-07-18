كل ما تريد معرفته عن مشروع «كايرو بايك» دخل حيز التنفيذ (صور وفيديو)

اتخذت محافظة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خطوات فعلية نحو بيئة نظيفة، والحد من الزحام من خلال مشروع «كايرو بايك»، الذي يجري تعميمه ونشره في منطقة وسط البلد، لتشجيع ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين والشباب، بديلاً عن استخدام السيارات الخاصة، حيث يمكن التنزه أو الوصول للعمل أو السكن أو الجامعة، أو حتى ممشى أهل مصر، من خلال استخدام الدراجات بدلاً من السيارات ووسائل المواصلات المختلفة، حيث يوفر مشروع «كايرو بايك» محطات ثابتة بها دراجات تناسب مختلف الأعمار، وبأسعار مناسبة للجميع.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مشروع «كايرو بايك»، الذي تنطلق المرحلة الأولى منه بمنطقة وسط القاهرة خلال شهر يوليو الجاري، حيث يُعد أول مشروع من هذا النوع يطبق داخل محافظة على مستوى الجمهورية، ومن أبرز المعلومات عن «كايرو بايك» ما يلي:

تغطية وسط البلد بالدراجات

- يغطي مشروع «كايرو بايك» شوارع وسط البلد وعابدين وميدان التحرير، حتى رمسيس وجاردن سيتي والزمالك.

- يوجد ربط بين محطات مشروع «كايرو بايك» ومحطات مترو الأنفاق وهيئة النقل العام بالقاهرة.

https://www.facebook.com/ElWatanPlus/videos/742766707161545/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

- يجري العمل على إنشاء 45 محطة دراجات ضمن مشروع «كايرو بايك»، أو دراجة القاهرة، لتغطية أحياء وسط البلد.

- لإيجار الدراجات يمكن للمواطن الاتصال بالابليكشن المحدد، أو الذهاب إلى أقرب محطة دراجات لحجز الدراجة، والإيجار متاح بالساعة أو النصف يوم أو اليوم أو أكثر.

https://www.facebook.com/ElWatanPlus/videos/365588125554905/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

- إيجار الدراجة بالساعة يكلف 1 جنيه فى مشروع «كايرو بايك»، وهو أرخص سعر إيجار دراجات.

كاميرات مراقبة للمحطات

- محطات الدراجات تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة، ومزودة بكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليها.

- توافر وسائل الأمان بالدراجة وتزويدها بخاصية التتبع (GPS) لمنع أي سرقات أو تجاوزات، ورصد حركة السير لتقديم خدمة أفضل.

- العمل على استخدام الدراجات كبديل للسيارات بمنطقة وسط البلد، للحد من أي زحام ومنع التلوث والحفاظ على الهدوء.

- المرحلة الأولى من مشروع «كايرو بايك» تضم 26 محطة، بإجمالي 250 دراجة، يجري تنفيذها في يوليو الجاري.

- المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل، تضم 250 دراجة، لتغطية كل أنحاء وسط البلد.

https://www.facebook.com/ElWatanPlus/videos/416515306775715/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing