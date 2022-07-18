بدء نشر محطات مشروع «كايرو بايك» وسط القاهرة.. الساعة بجنيه

بدأت محافظة القاهرة في نشر محطات مشروع «كايرو بايك»، أو دراجة القاهرة، في منطقة وسط البلد، لتشجيع ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين بأسعار بسيطة، والحد من الزحام، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، ودعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNHABITAT)، وبتمويل من مؤسسة «دروسوس» (drosos) السويسرية، وبدعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP).

تجهيز 45 محطة للدراجات بالقاهرة

وتشهد محافظة القاهرة، خلال الشهر الجاري، التوسع في إقامة محطات كايرو بايك، في منطقة وسط البلد، حيث تم إعداد نموذج لإحدى المحطات يجري تعميمه على أحياء وسط البلد، ويجري العمل على تجهيز 45 محطة للدراجات في عابدين وباب اللوق وكورنيش النيل ومحمد محمود والمحطة الرئيسية تكون في ميدان التحرير، على أن يكون إيجار الدراجة بجنيه واحد في الساعة، و8 جنيهات في اليوم.

المحطات مزودة بالكاميرات والطاقة الشمسية

وأكدت محافظة القاهرة، فى تقريرها، أن اختيار تسمية المشروع بـ«كايرو بايك»، أو دراجة القاهرة، تم بالتشاور بين محافظة القاهرة والمجتمع المدني والمهتمين بركوب الدراجات وقضايا البيئة، مشيرةً إلى أن محطات الدراجات تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بكاميرات مراقبة، ويوجد مشرف لمتابعة العمل.

وأشارت المحافظة إلى أن مشروع كايرو بايك يتم تطبيقه لأول مرة على مستوى الجمهورية، وذلك بقيمة جنيه واحد في الساعة، ويتم التطبيق على الموبايل أو كارت شحن مسبق الدفع، ويتم العمل على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة.

البدء بـ500 دراجة على مرحلتين

وأكد المحافظ اللواء خالد عبدالعال، أن القاهرة أول محافظة تطبق المنظومة لأن التجارب السابقة تقتصر على المجتمعات العمرانية المغلقة، أو في نطاقات ضيقة أخرى، وتم الانتهاء من تصميم المحطات والدراجات وتطبيق الموبايل (الابليكيشن) الخاص بها، حيث تعتمد فكرة منظومة مشاركة الدراجات على وجود شبكة كبيرة من النقاط التي تتوافر بها دراجات للاستخدام العام، ويتم تنفيذه بأحياء وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، ويتم البدء بـ500 دراجة، يتم تتبعها بتقنية (GPS)، موزعة على 45 محطة في أماكن استراتيجية، تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى.

ويدخل مشروع «كايرو بايك» حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى خلال شهر يوليو الجاري، بعدد 250 دراجة، موزعة على 26 محطة، والمرحلة الثانية في منتصف شهر سبتمبر، وتضم 250 دراجة، بإجمالى 500 دراجة للمشروع، وتعمل المحطات بالطاقة الشمسية، ومؤمنة بكاميرات المراقبة.