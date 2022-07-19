سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في محلات الصاغة

تتغير أسعار الذهب في نفس اليوم، إذ يحدث تذبذبًا كبيرًا منذ فترة في المعدن الأصفر في محلات الصاغة، لذا يبحث الناس عن سعر جرام الذهب عيار 21 وكل الأعيرة الأخرى، لتحديد ما يمكن أن يشترون أو يدخرون أو ما يرغبون في شرائه للزينة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بالمعدن الأصفر، وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو، الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا حتى كتابة هذه السطور، وجاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 969 جنيهًا للبيع، و975 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 831 جنيهًا للبيع و836 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1107 جنيهات للبيع، و1114 جنيهًا للشراء، مع بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب بين 1,107,000 جنيه لعمليات البيع، و1,114,571 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم، 7752 جنيهًا للشراء، و7800 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وتباين سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الثلاثاء، إذ بلغ 1041 جنيهًا، بما يعادل 50.95 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 780.48 جنيه، وأصبح يعادل 41.37 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 910.86 جنيه بما يعادل 48.09 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,285 جنيه، بما يعادل 3845.08 دولار.