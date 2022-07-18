سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-7-2022 في محلات الصاغة

أسعار الذهب في محلات الصاغة، محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الراغبين في استثمار أموالهم بطرق آمنة بعيدا عن أي خسائر، ويأتي شراء الذهب كأهم عوامل الاستثمار التي تثير اهتمام المواطنين في مصر، إذ إنّ أسعار الذهب تزداد دائما، لهذا يتساءل العديد منهم عن سعر جرام الذهب عيار 21.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير التالي، أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو، الذي سجل ارتفاعا طفيفا، وجاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الإثنين 18 يوليو، مسجلًا 980 جنيهًا للبيع، و986 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين قيمة تراوحت بين 840 للبيع و845 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24، فبلغ 1,120 جنيه، و1,127 جنيه للشراء، مع بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين 18 يوليو، بين 1,125,714 جنيه لعمليات البيع، و1,130,286 جنيه لعمليات الشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، اليوم الإثنين، وزن 8 جرامات، سعر 7,888 جنيه للشراء، و7840 جنيه للبيع.

وتباين سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال، حيث بلغ 1,038 جنيه، بما يعادل 55.16 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 778.48 جنيه، حيث أصبح يعادل 41.37 دولار، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 7,268 جنيه، بما يعادل 387.11 دولار.