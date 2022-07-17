سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 17-7-2022 في محلات الصاغة

لا تزال أسعار الذهب في الصاغة المصرية محل اهتمام كبير من المواطنين، وخصوصا الراغبين في استثمار أموالهم بطرق آمنة تضمن لهم الحصول على فوائد لتلك الأموال، إذ أن أسعار الذهب تزداد دائما، كما يتساءل العديد منهم عن سعر جرام الذهب عيار 21 لأنه الأكثر تداولا في السوق المصري.

وحرصا من «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 17 يوليو من عام 2022، الذي سجل ارتفاعا طفيفا، وجاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد 17 يوليو، مسجلًا 985 جنيهًا للبيع، و989 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 بين 844 جنيها للبيع و848 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24، فبلغ نحو 1,126 جنيه، و1,130 جنيه للشراء، مع بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 17 يوليو، بين 1,125,714 جنيه لعمليات البيع، و1,130,286 جنيه لعمليات الشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب، اليوم الأحد، وزن 8 جرامات، سعر 7,880 جنيه للبيع، و7,912 جنيه للشراء.

بينما يوجد تباين في سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال مسجلًا 1,039 جنيه، بما يعادل 54.97 دولار بأسواق المال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 779.48 جنيه إذ أصبح يعادل 41.23 دولار، في حين سجل اليوم الأحد سعر الجنيه الذهب 7,275 جنيه، بما يعادل 384.81 دولار.