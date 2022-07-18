انخفاض كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. اعرف وصل كام

دائما ما يشغل المعدن الأصفر بال الكثيرين، ويهتم الناس بالبحث عن أسعار الذهب في محلات الصاغة خاصة الراغبين في استثمار أموالهم بطرق آمنة في تلك الفترات الاقتصادية المتوترة عالميا، كما يتسائلون عن سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعا مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو، الذي سجل انخفاضا ملحوظا حتى كتابة هذه السطور، وجاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 973 جنيها للبيع، و977 جنيها للشراء، بعدما سجل 980 جنيهًا للبيع، و986 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 834 جنيها للبيع و837 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1112 جنيها للبيع، و1117 جنيها للشراء، مع بداية تعاملات اليوم.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب بين 1,112,000 جنيه لعمليات البيع، و1,116,571 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم، 7816 جنيها للشراء، و7784 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وتباين سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال، حيث بلغ 1040 جنيها، بما يعادل 55.01 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 778.48 جنيه، حيث أصبح يعادل 41.37 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 909.86 جنيه بما يعادل 48.13 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,279 جنيه، بما يعادل 385.08 دولار.