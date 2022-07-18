طفلة تقتل ابن جارتها بطريقة بشعة بالفيوم انتقاماً من والدته لسبب غريب

صدمة كبرى أصابت الأم المكلومة بعدما عثر أهالي قرية «فانوس» بمركز طامية بمحافظة الفيوم، على جثة طفل يُدعى «ع. م.»، 3 سنوات، طافية على سطح مياه الترعة، لم تتمالك نفسها من صدمتها بوفاة طفلها الوحيد الذي أنجبته بعد حرمان 10 سنوات، اضطرت وقتها لعمل حقن مجهري لتنعم بالبنون ويكون زينة حياتها، إلا وفاجأتها صدمة أخرى، عند تفريغ الكاميرات، حيث فوجئت بأنّ ابنة الجيران التي لم تتجاوز 15 سنة، هي من ألقت الطفل في المياه انتقاماً من والدته، لقيامها بالوشاية بها عند والديها، لارتباطها عاطفياً بأحد الشبان رغم صغر سنها.

العثور على جثة طفل غارقاً

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد العثور على جثة طفل يدعى «م. ع.»، 3 سنوات، غارقاً في ترعة بقرية فانوس بنطاق المركز، وانتشال جثته بمعرفة الأهالي، وجرى نقله لمشرحة مستشفى طامية المركزي.

طفلة وراء مقتل الطفل الصغير

اعتقد الجميع في بداية الأمر أنّ الطفل سقط أثناء لهوه ولعبه، إلا أنّ صدمة أصابت أهالي قرية فانوس بعدما شاهد أحد الأشخاص الكاميرا، وفوجئ بطفلة 15 سنة، تحمل الطفل وتقتله حيث أغرقته في المياه حتى تأكدت من وفاته ثم ألقته بالترعة وعادت لمنزلها.

قتلت الطفل انتقاماً من والدته

وجرى القبض على الطفلة التي اعترفت بقتل الطفل انتقاماً من والدته، عقب نشوب مشاجرة بينهما، إثر قيام والدة الطفل بالوشاية بالطفلة، وإخبار أسرتها بأن ابنتهم على علاقة بأحد الشباب، وضرورة الاهتمام بها والحرص عليها.

إيداع الطفلة بدار رعاية

واعترفت الطفلة بارتكابها الجريمة، وقامت بتمثيلها، وجرى عرضها على النيابة التي أودعتها في إحدى دور الرعاية تحت تصرفها لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.