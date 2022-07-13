السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالفيوم.. وكردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات

تمكنت قوات مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة، استخدم خلالها الشوم والحجارة، بين عائلتي «شحاتة» و«النوارية» بعزبة شحاتة التابعة لقرية دفنو بنطاق المركز، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى، كما تم فرض كردون أمني بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين مرة أخرى.

مشاجرة بين عائلتين في الفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من أهالي عزبة شحاتة، بتجدد الاشتباكات مرة أخرى ونشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتي «شحاتة» و«النوارية» بعزبة شحاته التابعة لدفنو بنطاق المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى مكان المشاجرة، وتبينّ تجدد الخلافات بين عائلتي «شحاتة» و«النوارية»، ونشوب مشاجرة بينهم بالشوم والحجارة، وإصابة عدد من أفراد العائلتين بإصابات طفيفة.

وجرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، كما تم فرض كردون أمني داخل القرية، منعاً لتجدد الاشتباكات بين العائلتين مرة أخرى، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.