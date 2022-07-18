محافظ الفيوم يشهد تسليم لحوم صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، تسليم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام، والمقدمة من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية في شتى أنحاء المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الإطعام أو صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ، أنّ المحافظة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية، التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به.

توزيع اللحوم بالتنسيق مع المحافظة

وفي سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن تلك المساعدات الغذائية تستهدف الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع اللحوم بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأوقاف بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لافتاً إلى أن لحوم صكوك الإطعام التى تم تسليمها اليوم تعد الدفعة الأولى وتزن 2 طناً، مقسمة على 100 كرتونة تحوى كل كرتونة 20 كجم لحم بلدي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بأن لحوم صكوك الإطعام سيتم توزيعها بشكل دوري شهرياً، من خلال الدفعات المتتالية التي سيتم إرسالها للمحافظة من قبل وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنه سيتم زيادة عدد المستفيدين خلال الدفعات القادمة.