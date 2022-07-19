سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في مصر

بجانب أضراره وتسببه في رفع نسب الكولسترول، إلا أنه له فوائد عديدة يمكن جنيها من خلال تناوله خاصة إذا اخترت أن تستغني عن الصفار الموجود به ويتسبب في أضرار بالنسبة لبعض الأجسام، ولكن إذا تناولت البيض باعتدال فستحصل من خلاله على البروتين اللازم لصحة الجسم، لذا يبحث الناس بكثرة عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بالبيض، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار حرصها على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد لـ«الوطن»، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر كرتونة البيض اليوم مازال يحافظ على الاستقرار دون تغيير.

يصل سعر الكرتونة الواحدة من البيض في الأسواق والمحلات التجارية اليوم الثلاثاء في المزارع إلى قيمة مالية تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

ويصل البيض للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا للكرتونة.

وتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا تقريبا.

كما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم ليصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الثلاثاء التي تحتوي على 30 بيضة إلى قيمة مالية تتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

وجاء سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة اليوم الثلاثاء إلى نحو 50 جنيهًا.