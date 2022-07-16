سعر كرتونة البيض اليوم السبت 16-7-2022 في مصر.. تصل لـ70 جنيها

يظل سعر كرتونة البيض اليوم محل بحث بشكل يومي من جانب المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، إذ تحرص ربات البيوت بشكل دائم ومستمر على مطالعة أسعارها التي تختلف من وقت لآخر، نظرًا لعدم قدرتهم على الاستغناء عنه، ليس في تناوله كوجبة أساسية فقط ولكن لأنه يدخل في مكونات الكثير من وصفات الطعام.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، توضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 16 يوليو، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد لـ«الوطن»، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سعر كرتونة البيض اليوم شهد استمرار الاستقرار الذي بدأه خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل سعر الكرتونة الواحدة في الأسواق والمحلات التجارية اليوم السبت في المزارع إلى قيمة مالية تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

بينما يصل السعر للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا، أما سعر طبق البيض الأحمر فاختلف بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا تقريبا، فيما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم ليصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم السبت التي تحتوي على 30 بيضة، يصل سعرها إلى قيمة مالية تتراوح بين 70 و75 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة 50 جنيهًا.