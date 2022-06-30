سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 30 يونيو 2022 في الأسواق المحلية

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق المحلية، من أكثر العبارات البحثية التي تصدرت عبر المحرك العالمي «جوجل»، باعتبارها من أهم الأطعمة التي توجد على موائد الإفطار، وتدخل في تجهيز وجبات أخرى.

ويقدم «الوطن» خلال السطور التالية، سعر كرتونة البيض، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية وفي المحلات التجارية الكبرى:

سعر كرتونة البيض اليوم

بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، تسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 58 جنيهًا من المزرعة، ليصل للمستهلك ما بين 62 إلى 64 جنيهًا.

وأضاف أن سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة سجل 59 جنيهًا، ويصل للمستهلك نحو 63 لـ65 جنيهًا، أما كرتونة البيض البلدي فتتراوح ما بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في المحلات التجارية الكبرى

وفي المحلات التجارية تنوعت أنواع وأحجام طبق البيض المباعة حسب الشركة العارضة، وعدد البيض في الطبق، وجاءت الأسعار وفق المواقع الإلكترونية، كالآتي:

وصل سعر طبق البيض الأبيض «30 قطعة» ما بين 72 و90 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر «30 قطعة» ما بين 75 و85 جنيهًا.

كرتونة بيض أحمر «18 بيضة» بسعر 55 جنيهًا.

طبق البيض «10 قطع» بسعر 25 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية

وفي الأسواق المحلية جاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيها للكيلو، بينما الساسو بسعر 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو، والفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، والبانيه 100 جنيه، الأجنحة بسعر 40 جنيهًا، بينما الأوراك بسعر 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا.