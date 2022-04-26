سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 26-4-2022 في الأسواق

يكثر البحث عن أسعار الحلويات وكحك العيد والبتيفور والغريبة، وغيرها من الأنواع، وهناك من يختار صنعه في المنزل وتحضيره، لذا يهتم الناس بشكل كبير خاصة ربات البيوت، بالبحث عن سعر طبق أو كرتونة البيض، وذلك لأنها عنصر أساسي في صنع بعض حلوى عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بصنع الحلوى المختلفة احتفالا بعيد الفطر، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، في الأسواق المختلفة، وفق حديث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، التي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أوضح عبد العزيز السيد، أن أسعار البيض تسجل استقرار في الأسواق، لافتا إلى أن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، تراوح اليوم بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك، إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى نحو 55 جنيهًا من المزرعة، بينما يصل سعره إلى المستهلك بنحو 62 إلى 65 جنيهًا.

ويتراوح سعر البيض الأحمر اليوم إلى قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل كما يلي:

- وصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الثلاثاء، الذي يتكون من 30 بيضة، إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم لقيمة تتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

- ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات إلى 30 جنيهًا وصولا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.