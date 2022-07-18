سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 18-7-2022 في مصر

يدخل البيض في تحضير العديد من الأطعمة والمأكولات والحلويات، إلى جانب كونه عنصر أساسي على المائدة لاحتوائه على البروتين المهم لصحة الجسم وانخفاض أسعاره، مقارنة باللحوم التي يتم الحصول من خلالها على البروتين أيضا، لذا يبحث الناس عن سعر كرتونة البيض اليوم محل بحث بشكل يومي من جانب المواطنين عبر محركات البحث المختلفة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بالبيض، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار حرصها على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد لـ«الوطن»، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر كرتونة البيض اليوم واصلت الاستقرار الذي بدأته خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل سعر الكرتونة الواحدة في الأسواق والمحلات التجارية اليوم الإثنين في المزارع إلى قيمة مالية تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

ويصل البيض للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا للكرتونة، أما سعر طبق البيض الأحمر فاختلف بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا تقريبا.

كما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم ليصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الإثنين التي تحتوي على 30 بيضة، يصل سعرها إلى قيمة مالية تتراوح بين 70 و75 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة اليوم الإثنين إلى نحو 50 جنيهًا.