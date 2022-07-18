هشام ماجد يعلن طرح فيلم تسليم أهالي بدور العرض 3 أغسطس

كشف الفنان هشام ماجد عن موعد طرح فيلمه الجديد تسليم أهالي، الذي يشارك فيه بجانب دنيا سمير غانم، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشارك هشام ماجد، جمهوره بصورة البوستر الخاص بفيلم تسليم أهالي، عبر صفحته الخاصة، وعلق عليها: «تسليم أهالي 3 أغسطس في مصر وجميع سينمات الوطن العربي إن شاء الله».

موعد عرض فيلم تسليم أهالي

وبمجرد كشف هشام عن موعد طرح الفيلم، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، موجهين له التهنئة، وخاصة مع انتظار الجمهور لعرض الفيلم الذي تأجل لأكثر من مرة قبل ذلك.

يذكر أن فيلم تسليم أهالي يعيد الفنانة دنيا سمير غانم إلى الشاشات مرة أخرى منذ وفاة والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، وخاصة أن الفيلم يشهد مشاركة والدتها بدور رئيسي كانت قد انتهت من تصويره قبل وفاتها.

تفاصيل فيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ منهم دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا وعبد الله مشرف وأحمد فتحي ولوسي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

يذكر أن الفنان هشام ماجد، عرض له مؤخرا، فيلم حامل اللقب، الذي شارك فيه بجانب دينا الشربيني، ومحمد سلام، وليلي عز العرب، وأحمد فتحي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.