نشأت الديهي: العالم ينظر لمصر كدولة محورية في تسييل الغاز

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر أصبحت دولة مهمة في صناعة الغاز المسال أو تسييل الغاز، وأصبحت ينظر إليها أنها دولة محورية في تسييل الغاز، والأزمة العالمية جعلت الدول العربية وغيرها، تطلب تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وتبحث عن بدائل، ولذا تم النظر لمصر ومنتدى غاز شرق المتوسط على أنه قارب نجاة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني، عن استعداد مصر لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر محطات مصرية.

مصر أصبحت ينظر إليها على أنها جزء من الحل لأزمة الغاز

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر أصبحت ينظر إليها على أنها جزء من الحل لأزمة الغاز وليست جزءا من المشكلة، معلقًا في الوقت ذاته على توجيه محرر ألماني سؤالًا للرئيس عبد الفتاح السيسي حول حقوق الإنسان في مصر، «هو إحنا على رأسنا بطحة، هل هناك هدف للدولة لضرب حقوق الإنسان في مقتل».

ورقة حقوق الإنسان يستخدمها أعداء الدولة دائمًا

وأوضح الإعلامي، أن هناك مبالغة شديدة الضراوة ضد الدولة المصرية فيما يخص حقوق الإنسان، كما أن ورقة حقوق الإنسان يستخدمها أعداء الدولة دائمًا في محاولة لاصطياد الدولة المصرية وتعكير الصفو العام ومحاولة عرقلة كثير من البرامج التي تقوم بها الدولة المصرية، موضحًا أن من بين الإجراءات التي قامت بها الدولة بمجال حقوق الإنسان إلغاء العمل بقانون الطوارئ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتغيير طريقة التعامل بالمؤسسات العقابية، وعودة عمل اللجنة الرئاسية للمسجونين بعفو رئاسي، والدولة أطلقت حوار وطني بين كل الأطياف السياسية.