«الحديدي» تشيد بضوابط التصوير في الأماكن السياحية: «هيفرق معانا كتير»

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بإجراءات وتوصيات وزارة السياحة، الخاصة بتنشيط السياحة لاعتمادها بعد العرض على مجلس الوزراء، أبرزها ما يتعلق بقواعد التصوير فى الأماكن العامة، قائلة: «ده لو تم تنفيذه وإقراراه كما نص عليه سيكون فارقاً جداً في تنشيط السياحة، هيفرق معانا كتير لإن لدينا مشكلة في السابق مع السياح أثناء تصويرهم مواقع أثرية وقد يتعرضون للقبض عليهم».

الحديدي: يجب أن نستفيد بآثارنا العظيمة

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية ON: «لازم نستفيد بآثارنا العظيمة، ماينفعش كانت تفضل الإجراءات بالنسبة للسينما والتصوير على سبيل المثال الهرم بيُبنى الآن في دول مجاورة وكذلك أجواء الصحراء، اللي عاوز يصور في صحراء بقى بيروح الأردن أو دبي وذلك لأن مصر كان بها تعقيدات كبيرة فيما يتعلق بإدخال لمعدات واستخراج التصاريح».

أزمة التصوير في الأماكن السياحية

وتابعت لميس الحديدي: «بدل ما نستفيد من أعظم آثار في مصر وتدر لنا دخلاً، وضع الإجراءات السابقة أدى لتعقيدها ومبقاش فيه دخل من هذا الجانب المهم ووصلنا أن البلوجرز الأجانب لما يحبوا يصوروا كانوا يقولوا ليهم لا».

الحكومة تدرس قرار لتنظيم قواعد التصوير

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كشف أنّ الوزارة تدرس وضع قرار تنظيمي بخصوص قواعد التصوير في الأماكن العامة، قبل عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، حيث يتضمن أكثر من آلية تنظم التصوير بأنواعه كافة داخل جمهورية مصر العربية.