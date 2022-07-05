لميس الحديدي تشيد بأولى جلسات الحوار الوطني في أكاديمية التدريب

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالمجريات التي تمت في الجلسة الأولى للحوار الوطني، موضحة أن هناك 96500 مقترح تلقتها أمانة مجلس الحوار من مختلف المحافظات، في ظل سيطرة أولى للقضايا السياسية، وبعدها الاجتماعية، وثالثها الاقتصادية، متابعة: «الناس كانت فاكرة الاهتمام بس بالاقتصاد».

لا مساس بالدستور

أضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية ON مساء الثلاثاء، أن أهم ما جاء في تصريحات الكاتب ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، التأكيد على أنه لا مساس بدستور 2014، وكذلك الإعلان عن الجلسة الثانية من الحوار، التي ستكون في 13 يوليو الجاري، مع وجود اجتماع ثالث مهم في 19 يوليو، للإعلان عن لجان الحوار الوطني وتشكيلاتها.

بداية الحوار الوطني بحضور ممثلين من مختلف القوى

وبدأت الثلاثاء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، في مقرها بأكتوبر، الجلسة الأولى للحوار الوطني، بحضور ممثلين من مختلف القوى، بعد تلبية الدعوى التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في رمضان الماضي، ضمن إفطار الأسرة المصرية، ويضم مجلس أمناء الحوار الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب والمنسق العام للحوار، ضياء رشوان، وستكون جلسات الحوار علانية ما لم يتخذ مجلس أمناء الحوار قرارا عكس ذلك من أجل التعبير بشكل أدق عن بعض القضايا الشائكة.