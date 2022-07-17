لميس الحديدي: تغريدة «بايدن» كانت أكثر تعليق إيجابي له على مصر والسيسي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تغريدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماع قمة جدة، «ده أكثر تعليق إيجابي صدر من الرئيس الأمريكي، بالإضافة للبيان الذي صدر أمس، عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين»، إذ كان أكثر تعليق إيجابي للرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ توليه الإدارة الأمريكية عن مصر والعلاقات بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون».

مصر ركيزة مهمة في المنطقة

أضافت «الحديدي»، أن الكثيرين انزعجوا للغاية عندما وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب وصول رئيس من الحزب الديمقراطي، لكن ما حدث أمس، يؤكد أن السياسة تتغير، وأن إدراك الدور المصري وأهميته، ربما كان يحتاج ليستغرق بعض الوقت، «ها هو يحدث الآن، والمهم في النهاية، أن نصل للتوافق إذ أن السياسة مصالح، والقصة مش قصة حب وكره، فالسياسة هي تحالفات ومصالح، وفي النهاية مصر ركيزة مهمة في المنطقة، وأيضًا الولايات المتحدة هي القوة العظمى في العالم».

سعر رغيف الخبز التمويني ثابت

وعلى الجانب المحلي، ذكرت الإعلامية لميس الحديدي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت منذ قليل، أن سعر رغيف الخبز التمويني ثابت في حدود الخمسة قروش ولم يتغير، كما أن الدولة ستتحمل الفارق بين السعر القديم والجديد، إذ ارتفع السولار، وستتحمله الدولة ووزارة التموين، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال في وقت سابق، إن الدولة ستتحمل 20 مليار جنيه سنويا زيادة في تكلفة الخبز المدعوم، ليس فقط بسبب ارتفاع السولار لكن بسبب تكلفة زيادة أسعار القمح.

تكلفة إنتاج رغيف الخبز 80 قرشًا

وأوضحت الحديدي، أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز 80 قرشًا، ولكن يصل ليد المواطن في حدود خمسة قروش فقط، «يبقى كده سعر رغيف الخبز التمويني ثابتًا، رغم زيادة أسعار القمح، وزيادة أسعار السولار، والدولة تتحمل فارق الأسعار، وهو دورها في التحمل دائما لصالح محدودي الدخل، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخبز».