حفيدة كيرة: جدي كان دكتور الصبح وبيقتل الإنجليز بالليل.. جاب لهم صداع

قالت الدكتورة سارة كيرة، حفيدة البطل أحمد عبدالحي كيرة، إنها كانت تتابع منشورات الكاتب أحمد مراد عبر «فيسبوك»، والذي كتب عن قصة جدها، ولكنها أول مرة سمعت عن بطولة جدها كانت عن طريق والد إحدى صديقاتها، مبينة أن جدها كان يغار على بلده في عشرينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الفيلم درس تاريخ.

تذكير المصريين بتاريخهم

وأضافت «كيرة» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، أنها تشكر شركة سينرجي والممثلين لأنهم فكّروا الناس بتاريخهم لأن المصريين تاريخهم عظيم، مبينة أن الكاتب أحمد مراد سافر إلى فارسكور في دمياط وقابل كثيرا من الأشخاص ليضيفوا إلى النص، مشيرة إلى أن جدها أخذ موقفا من الاستعمار وسط انتفاضة كبيرة قام بها الأشخاص، مبينة أن جدها كان ينفذ عمليات مقاومة دون معرفة شكله، متابعة: «كان دكتور الصبح مع الضباط الإنجليز وبالليل بيقتل فيهم ده كان تنظيم سري جاب لهم صداع».

القوة الناعمة المصرية

وأوضحت حفيدة البطل أحمد عبدالحي كيرة، أن معرفة التاريخ أمر مهم من أجل تعريف الشباب والنشء بما حدث، مبينة أن الدولة أصبحت غير تقليدية من أجل عرض الأبطال الحقيقيين وليس البلطجة وهذا يندرج تحت بند القوة الناعمة التي تؤثر في شخصية الإنسان المصري، مواصلة: «فيه مليون كيرة ودي بيزود الانتماء وبيورينا قد إيه ناس تعبت في بلدنا».