حفل استقبال للبابا تواضروس بالسفارة المصرية في فيينا «صور»

أقامت السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية ڤيينا، حفل استقبال للبابا تواضروس الثاني، الذي يقوم بزيارة رعوية للنمسا، بدأها الخميس الماضي.

سفارة مصر في النمسا

وقال بيان عن الكنيسة، إنه كان في استقبال تواضروس لدى وصوله السفير محمد الملا سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، والقنصل العام المصري باسم طه، وأنه حضر الحفل غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسفراء عدد من الدول.

الكنيسة المصرية

وتابع البيان: «أعرب السفير المصري عن ترحيبه وسعادته ومعه كل العاملين بالسفارة، بزيارة البابا للنمسا والتي تتزامن الاحتفال بعدة مناسبات سعيدة من بينها عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو، وأكد أن مصر تفتخر بالبابا».

ومن جهته أعرب تواضروس عن شكره للسفير ولفريق السفارة على دعوتهم الكريمة، مؤكدًا فخره بمصر وبالمصريين الموجودين في كل مكان في العالم.