تفاصيل تأسيس أول كنيسة روسية في مصر بهدية من البابا تواضروس «صور»

أعلنت بطريركية موسكو للروم الأرثوذكس، عن تبرع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنيسة مارمينا بحدائق الأهرام في الجيزة، إلى البطريركية، لاستخدامها مجانا كمقر للكنيسة الروسية في إفريقيا.

وأشارت بطريركية موسكو إلى أنها قامت باستلام الكنيسة في احتفال اقيم في 25 يونيو الماضي، وترأس خلاله المطران ليونيد أوف كلين، أول قداس إلهي في الكنيسة بصفته إكسارخ روسي على الأراضي الأفريقية.

بطريرك موسكو يعين مطران لإفريقيا.. وليونيد يحتفل بقداس في حدائق الأهرام

ونقلت المواقع الكنسية الروسية عن الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة ووسطها، للأقباط الأرثوذكس، إعلانه نقل الكنيسة إلى إيبارشية شمال إفريقيا التابعة للكنيسة الروسية، مرحبا بالمتروبوليتان ليونيد، والذي تحدث الأخير خلال الحفل عن العلاقات الطيبة والاخوية والخاصة بين الكنيستين المصرية والروسية، مشيرا إلى موافقة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على السماح للكنيسة الروسية بإقامة الخدمات الروحية في أحد باحات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واستخدامها مجانًا، لافتا إلى أن الكنيسة الروسية تبذل كل جهد ممكن في موسكو لجعل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشعر وكأنها موطنها الأصلي على الأراضي الروسية كما هو الحال على الأراضي المصرية.

من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية لمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، خبر مختصر عن استقبال الأنبا ثيئودوسيوس اسقف الجيزة، فى كنيسة مارمينا والبابا كيرلس السادس بحدائق الاهرام، لوفد الكنيسة الارثوذكسية الروسية، مرفقه معها صور لإقامة القداس داخل الكنيسة والاحتفال الذي أقيم على هامشه وشهد تقطيع المطران الروسي لـ تورتة أعدت خصيصا لتلك المناسبة.

وبعد يومين من هذا الاحتفال، نشر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خبر حول استقبال البابا تواضروس، لمطران الكنيسة الروسية لإفريقيا، داخل المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو.

وقالت الكنيسة، إن المطران ليونيد، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر حاليًا لتأسيس كنيسة روسية بها، نقل تحيات البطريرك كيريل بطريرك موسكو للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، للبابا، كما قدم خطاب تعيينه من البطريرك كيريل.

القمص موسى إبراهيم: الخطوة تهدف لخدمة المواطنين الروس المقيمين في مصر أو الذين يزورونها للسياحة

وأضاف القمص موسى إبراهيم: دار الحوار خلال اللقاء الذي تم يوم 27 يونيو الماضي حول العلاقة الطيبة بين الكنيستين المصرية والروسية في مختلف المجالات مثل تبادل الزيارات الرهبانية والإكليريكية وعلى مستوى العمل الاجتماعي والحوار اللاهوتي من خلال اللجنة المشتركة بين الكنيستين، حيث رحب البابا بالوفد وخدمتهم الجديدة في مصر للمواطنين الروس سواء المقيمين في مصر أو الذين يزورونها للسياحة، ثم تم تبادل الهدايا والتقاط صورة تذكارية.

وفي حين لم تتطرق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى ذكر أي شئ يخص كنيسة مارمينا بحدائق الأهرام ومنحها بالمجان للاستخدام للكنيسة الروسية الجديدة، إلا أن وسائل إعلام روسية، نقلت عن المطران البطريركي الروسي لإفريقيا، ليونيد غورباتشيف، إن الكنيسة الروسية طلبت مساعدة البابا تواضروس الثاني، في الحصول على قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، لبناء مركز روحي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فضلا عن التسجيل الرسمي لإيبارشية الكنيسة الروسية في مصر، واستغلال علاقته الطيبة مع الجهات المعنية في الدولة.

وكان وفد الكنيسة الروسية بدأ زيارة لمصر في 24 يونيو الماضي برئاسة المطران ليونيد، والتقى بعدد من المسئولين في مصر، وذلك بعد أن قرر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في 29 ديسمبر 2021 إنشاء إكسرخسية –(وهي وحدة إدارية للكنيسة تقع خارج أراضيها الرئيسية) - بطريركية لأفريقيا مع أبرشيتين في تكوينها: شمال إفريقيا ومركزها في القاهرة وتخدم الروس المقيمين في (مصر وتونس والمغرب)، وجنوب إفريقيا ومركزها جوهانسبرغ وتخدم الروس المقيمين في 23 دولة إفريقية، وتم تعيين المطران ليونيد رئيسا بطريركيا لإفريقيا.