الرمحي: أكبر دورة ‏تدريبية لـ«صحافة المناخ» بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، عن إقامة أكبر دورة تدريبية حول «صحافة المناخ»، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة وبمشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في علوم البيئة والمناخ.

الخبراء المشاركون في الدورة التدريبية

وأشار بيان عن لجنة التدريب في نقابة الصحفيين، إلى أن من بين الخبراء المشاركين الدكتور صابر عثمان، الخبير الدولي في تغير المناخ، والدكتور أحمد كامل حجازي، عضو اللجنة العليا لصون الطبيعة، والمهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، والدكتور هشام بشير وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عماد الدين عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة.

الهدف من الدورة هو دعم وتأهيل الصحفيين لتغطية مؤتمر «Cop27»

وبحسب البيان أضاف رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين أن الهدف من الدورة هو دعم وتأهيل الصحفيين لتغطية مؤتمر التغيرات المناخية «Cop27» الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأكد «الرمحي» أن الدورة تتضمَّن مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الصحفيين المتخصصين في قطاع البيئة والمناخ من أهمها: دراسة أهم المعلومات والمؤتمرات والاتفاقيات الإطارية للدول حول تغير المناخ والنتائج المتوقعة لمؤتمر الأطراف «Cop27» بشرم الشيخ، فضلاً عن دراسة دور الدول الكبرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية لمنع تدهور حالة المناخ وعلاقة اتفاقية تغير المناخ باتفاقيتي التنوع البيولوجي والتصحر، والتعرف على دور الإعلام في نشر الوعي البيئي وتغير المناخ، وتصحيح المفاهيم وتبسيط المصطلحات لموضوعات تغير المناخ، فضلًا عن دراسة تمويل مشروعات المناخ ودور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، وأهمية نشر الوعي البيئي وإعداد جيل يقود العمل البيئي طبقاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما تتضمن الدورة دراسة اقتصاديات البيئة والضغوط السياسية التي تمارسها الدول في التفاوض والمبادئ التي تتمسك بها مصر لصالح القارة الأفريقية للوصول لأفضل نقاط التفاوض في قضايا المناخ، ودور المجتمع المدني في دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ والمبادرات الاجتماعية التي تخلق روح الحوار الوطني، التعرف على كيفية التسجيل علي موقع الأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والإجراءات المطلوبة.

وقال حماد الرمحي، رئيس لجنة التدريب، إنه سيتم تنظيم حفل في نهاية الدورة لتكريم الزملاء المشاركين بها ومنحهم شهادات التقدير المعتمدة من الصحفيين.