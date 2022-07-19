عضو التنسيقية: المصريون بالخارج فخورون بقدرة بلدهم على مواجهة الصعاب

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المصريين في الخارج لديهم ارتباط قوي في مصر، مبينا أن عدد المصريين في الخارج وصل عددهم إلى 10 ملايين شخص، ولا يتحملون وجود انتقادات لمصر من غير المصريين، موجها الشكر للجالية الألمانية التي جاءت اليوم للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسي في حوار بطرسبرج في ألمانيا.

اكتفاء ذاتي من السلع في مصر

وأضاف «القط» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News»، أن المصريين في الخارج شعروا بقيمة مصر عندما وجدوا الاكتفاء الذاتي للسلع في مصر، على الرغم من كونها دولة نامية، أما ألمانيا تطلب من الأشخاص استخدام السلع بشكل محدد خوفا من نفادها.

علاقات مصرية- ألمانية دافئة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العلاقات المصرية- الألمانية دافئة، وهناك تركيز على المشتركات وليس النقاط الخلافية، خاصة أن ألمانيا تبحث عن الطاقة واستيرادها من قبل مصر، متابعا: «الصحفيين سألوا الرئيس هتدونا غاز إمتى وقد إيه وكان في فقرة صغيرة جدا عن حقوق الإنسان في مصر، ومصر كانت بتتكلم عن مصادر متنوعة للطاقة والرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن إحنا قبل أي أزمات عملنا منتدى شرق المتوسط وأصبحت مصر قبلة للطاقة وشراء الغاز واللي عادى مصر ووقف ضدهم دلوقتي هو اللي عاوز يشتري غاز منها».