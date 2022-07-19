إيرادات فيلم عمهم لمحمد إمام تتخطى الـ24 مليون جنيه منذ بداية عرضه

حقق فيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث نال إشادات واسعة من الجمهور واستطاع الحصول على إيرادات كثيرة خلال أيام عرضه.

إجمالي إيرادات فيلم عمهم

حيث بلغت إيرادات فيلم عمهم للفنان محمد إمام أمس مليون و3 آلاف جنيها من إجمالي ما حققته السينمات المختلفة أمس، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الأيام الماضية منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة 24 مليون و813 ألف و435 جنيه، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

محمد إمام يشكر جمهوره

وكان الفنان محمد عادل إمام أعرب عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم، والإشادات الواسعة التي طالها، فضلا عن حرصه على تقديم الشكر لجمهوره.

حيث نشر إمام صورة له، وعلق عليها قائلا: «سعيد جدًا بكل كلامكم الحلو اللي بيجيلي على عمهم.. و بالإيرادات العالية اللي عاملها الفيلم في مصر أول كام يوم، شكرًا ليكم جميعًا.. الحمدلله».

أبطال فيلم عمهم

يضم فيلم عمهم مجموعة من الفنانين وهم محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم لص بغداد الذي شارك فيه بجوار أمينة خليل، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، أما آخر أعماله الدرامية فهو مسلسل النمر الذي عرض في السباق الرمضاني الأسبق 2021.