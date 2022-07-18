فيلم «عمهم» لـ محمد إمام يحقق مليون جنيه في 24 ساعة بدور العرض

حقق فيلم «عمهم» للفنان محمد إمام، ما يقرب من مليون جنيه في دور العرض، أمس الأحد، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح لـ«الوطن»، موضحا أن الفيلم احتل المرتبة الثالثة، بين الأفلام المنافسة بموسم عيد الأضحي.

قصة فيلم «عمهم»

في إطار من الحركة والكوميديا، استطاع محمد إمام، أن يثبت حضوره في شباك التذاكر، من خلال فيلم «عمهم»، الذي يتناول قصة «سلطان»، لكن الصدفة تقوده إلى تزوير بعض الأموال، ليدخل في عدد من المشكلات والأزمات.

واستطاع إمام، أن يعود لجمهوره من جديد عبر السينما، بعد فيلمه الأخير «لص بغداد» عام 2020، الذي جسد خلاله دور «يوسف الراوي»، وشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الأفلام المنافسة لفيلم «عمهم»

ينافس محمد إمام، فيلمين آخرين بدور العرض، ضمن موسم عيد الأضحي، أولهما فيلم «كيرة والجن» للفنانين أحمد عز وكريم عبد العزيز، ومن إخراج مروان حامد، وفيلم «بحبك» بطولة تامر حسني.

جمع فيلم «عمهم» عدد من الفنانين، منهم: رياض الخولي، ومحمد سلام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وأحمد خالد صالح، والشحات مبروك، وإشراف عام كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.