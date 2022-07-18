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انهيار أنغام من البكاء أثناء حفلها في دار الأوبرا

كتب:

محمود الرفاعي
11:57 م | الإثنين 18 يوليو 2022
أنغام

أنغام

تساقطت دموع الفنانة أنغام، وذلك أثناء غنائها «أكتبلك تعهد» في حفلها المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وتأثرت أنغام بعد أن قدمت الأغنية دون موسيقى، ثم ألح الجمهور مرة ثانية عليها، فغنتها مرة أخرى، تلتها بأغنيتها الشهيرة «ياريتك فاهمني» التي لاقت تفاعل كبير من الجماهير.

بكاء الفنانة أنغام

يذكر أن الفنانة أنغام قدمت خلال الحفل عدد كبير من أغانيها الخاصة منها «أساميك الكتيرة» و«متلخبطة» و«اتجاه واحد»، وغيرها. 

 

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