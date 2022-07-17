أنغام تحيي حفلا غنائيا بمسرح النافورة في دار الأوبرا غدا

تحيي الفنانة أنغام غدًا، حفلًا غنائيًا، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، إذ تقدم باقة متميزة من أشهر أغنياتها.

وعلمت «الوطن» أن أبرز الأمور التي اهتمت بها الفنانة أنغام خلال الساعات الماضية، هي الصوت والهندسة الصوتية بسبب المشاكل التي حدثت لها في حفلاتها الأخيرة، بسبب أزمة الصوت.

مشاكل تواجه أنغام في الحفلات

أشارت المصادر إلى أن الأوبرا ليست لها علاقة بأزمات الصوت التي كانت تتعرض لها حفلات أنغام، فالدار تسلم أنغام المسرح عبارة أرضية ومكان فقط، وهي التي تجهز كافة الأمور الأخرى من صوت وإضاءة وخلافه.

أنغام تطرح «لوحة باهتة»

طرحت أنغام مؤخرًا أغنية «لوحة باهتة» عبر قناتها الرسمية «يوتيوب» من كلمات نادر عبدالله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

وعادت المطربة للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبدالله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها «حالة خاصة جدًا»، إذ كتب لها أغنية «يا ريتك فاهمني» التى حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

يذكر أن أنغام أحيت خلال الفترة الماضية حفلات في السعودية والكويت، وحققت نجاحًا كبيرًا، ومن المقرر أن تحيي خلال الفترة المقبلة حفلًا آخر في المملكة العربية السعودية.