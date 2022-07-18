بدء توافد الجماهير على حفل أنغام بدار الأوبرا.. صور

توافد عدد كبير من الجمهور على حفل المطربة أنغام بدار الأوبرا المصرية، والمقرر انطلاقه بعد قليل على خشبة مسرح النافورة.

أغنية لوحة باهتة

الحفل يعد الأول للفنانة أنغام في الأوبرا في صيف عام 2022، حيث من المقرر أن تقدم أغنيتها الأخيرة لوحة باهتة، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاحا كبيرا.

موعد حفل أنغام

وينطلق حفل الفنانة أنغام في الثامنة والنصف مساء، ويصاحبها في الحفل المايسترو هاني فرحات، والفرقة الموسيقية الخاصة بها، وتقدم عددا كبيرا من أغانيها الخاصة.