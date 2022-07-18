أنغام تتذكر الموسيقار طارق عاكف خلال حفلها بالأوبرا: «كان مبدعا وعظيما»

استكملت الفنانة أنغام وصلتها الغنائية في حفلها المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية بتقديم مجموعة من أشهرأغانيها؛ ومنها: متلخبطة وأساميك الكتيرة واتجاه واحد واهي جت.

وتفاعل الجمهور مع أنغام عند أداء أغنية ولا دبلت، حيث ظلوا يرددون كلمات الأغنية معها؛ متأثرين بالحالة التي عاشتها خلال أداء الأغنية.

أنغام تشكر عددا من الملحنين والشعراء

وشكرت أنغام عددا كبيرا من الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوها في مشوارها الفني خلال حفلها الغنائي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، وقالت إن هناك فنانين شاركوها مشوار نجاحها مثل أمير طعيمة وخالد عز وعزيز الشافعي.

أنغام توجه رسالة لـ هاني فرحات

كما قدمت شكرا خاصا للموسيقار هاني فرحات الذي كتب كل وتريات أعمالها الغنائية، وتذكرت الموسيقار طارق عاكف، قائلة إنه كان مبدعا وعظيما وله تأثيره الموسيقي على الوطن العربي أجمع.