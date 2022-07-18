أنغام تداعب الرجال في حفل الأوبرا: تعرفوا تزعقوا في البيت وهنا لا

داعبت الفنانة أنغام الجمهور في حفلها المقام الآن على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، حيث طلبت أثناء أغنية «بحبك وحشتيني» من الرجال أن يرددوا كلمات الأغنية لزوجاتهم.

وبالفعل استجاب الجمهور لطلب أنغام ولكن ظهر صوت الرجال بشكل منخفض وارتفع صوت السيدات أثناء الغناء لترد قائلة «بتعرفوا تزعقوا في البيت وهنا لا».

أنغام تداعب الرجال

يذكر أنه كانت قد بدأت أنغام حفلها منذ قليل على نغمات أغنية «نفضل نرقص» ثم «بحبك وحشتيني» و«حالة خاصة جدا» وسط تفاعل كبير من الجمهور وتحت قيادة المايسترو هاني فرحات.