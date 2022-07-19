أول تعليق من خالد زكي على شائعة وفاته: أنا زي الفل

استنكر الفنان خالد زكي شائعة وفاته التي لاقت تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، خاصة وأنها تأتي في أعقاب شائعة مرضه التي أثارت غضبه الشديد بعد انتشارها على نطاق واسع.

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بخير و«زي الفل» على حد وصفه، مضيفا أنه لا يجد داعيا لنشر أخبار كاذبة قد تثير انزعاج المقربين منه ومحبيه.

خالد زكي لمروجي الشائعات: كفاكم أكاذيب

وطالب خالد زكي مروجي الشائعات بالكف عن أكاذيبهم وتحري الدقة فيما ينشرونه عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على طمأنة جمهور خالد زكي بشأن حالته الصحية، إذ أكدت الفنانة نهال عنبر أن الفنان الكبير بخير ويتمتع بصحة جيدة.

«الاختيار 3» آخر أعمال خالد زكي الدرامية

وكانت آخر أعمال خالد زكي مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، إذ جسد دور والد الفنان أحمد عز في المسلسل.

وشارك في بطولة «الاختيار 3» كل من، ياسر جلال، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صبري فواز، إيمان العاصي، هيدي كرم، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، مفيد عاشور وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.