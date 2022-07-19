آخر أسبوع في امتحانات الثانوية العامة بالمنيا.. إغماءات ومحاضر ومحاولات غش

وقعت خلال آخر أسبوع في امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، بعض المشاحنات وصلت لحد المصادمات وتحرير محاضر داخل اللجان، فضلًا عن إحباط محاولات غش، ووجود حالات مرضية، وفي المنيا شهد الأسبوع الأخير الكثير من الوقائع المتنوعة علي صعيد مراكز المحافظة.

غياب يومي في معظم لجان المنيا

وسجلت محافظة المنيا نسب غياب مرتفعة في امتحانات الثانوية العامة تراوحت ما بين 500 و900 في اليوم الواحد، خلال الأيام الماضية التي أدي فيها طلاب الثانوية العامة بشُعبها المختلفة «الأدبية - العلمية - المكفوفين» الامتحانات داخل 114 لجنة موزعة بمراكز المحافظة.

طالب يصور امتحان علم النفس والاجتماع

وفي مركز مغاغة، تحفظ رئيس لجنة مدرسة ناصر الابتدائية على هاتف محمول كان بحوزة الطالب «م.ع»، وجرى تحرير محضر له بسبب تصوير مادة امتحان علم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية ورفعه على موقع الإنترنت.

5 إصابات بين الطلاب خلال أسبوع

وأصيب خلال الأسبوع الجاري 5 طلاب بحالات مرضية متنوعة، ففي لجنة مدرسة السلام الثانوية بمدينة المنيا أصيب الطالب كريم زين بهبوط ونقص أوكسجين وتم نقله لمستشفي المنيا العام، وفي لجنة المدرسة الثانوية للبنات بمدينة المنيا أصيب الطالب علاء عبد الحكيم بهبوط ومغص معوي وقئ وتم نقله للمستشفى، وفي لجنة مدرسة المنيا الإعدادية بكفر المنصورة أصيبت الطالبة أسماء حسين بهبوط وإغماء وتم إسعافها داخل اللجنة لرفضها الذهاب لمستشفى، وفي لجنة مدرسة الشهيد أحمد مصطفي بمركز العدوة أصيب الطالب محمد عادل بهبوط وتم إسعافه داخل اللجنة لرفضه الذهاب لمستشفي، وفي لجنة المدرسة الثانوية الحديثة بمغاغة أصيبت الطالبة مروه محمد بهبوط وإغماء وتم إسعافها داخل اللجنة لرفضها الذهاب لمستشفى.

وحرر الطالب هشام محمد عبدالفتاح، مقيم بقرية صفط اللبن، ويؤدي الامتحان بلجنة مدرسة السلام الثانوية للبنات بحي شاهين بمدينة المنيا، محضرًا ضد مراقب دور نزع منه سماعة أذن طبية يستخدمها منذ طفولته لضعف سمعه، معتقدًا أنها سماعة بلوتوث يستخدمها الطالب في الغش، مما أدي إلى إضاعة نصف وقت الامتحان وحينما طلب «هشام» تعويضه عن الوقت الضائع رفض مسؤول اللجنة.